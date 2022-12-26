26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı

İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada kız arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurup bıçaklayarak öldüren şahıs kaçtı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:35
Takip Et

İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı

İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
+
Aa
-

İHA - Olay, akşam saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. ve kız arkadaşı Tuba Kul (22) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

C.G., tartışmada tabancayla Kul’u vurup hem de bıçakladı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kul’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
1
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
2
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
3
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
4
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
5
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber
6
﻿Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber
﻿Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
7
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿Paris saldırısının şüphelisi hakkında yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisi hakkında yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisi hakkında yeni gelişme
﻿Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı
﻿Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı
﻿Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı
﻿İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
﻿İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
﻿İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
﻿İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
﻿İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
﻿İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.