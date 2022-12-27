Müezzin müstehcen görüntüleri böyle açıkladı: Vatan, bayrak, millet...

Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre, İzmir Dikili Çandarlı Mahallesi'nde görev yapan Müezzin Tekintongaç'ın eskort ve müstehcen paylaşımlar yapan sayfaları takip etmesi gündem oldu.

Tekintongaç hesaplarının çalındığını ve bunun daha önce de olduğunu iddia etti.

"MAĞDURUM”

Kadir Tekintongaç "Sosyal medya hesaplarım kopyalanmış, tahrip edilmiş, yapmadığım yorum ve bildirimler ben yapmışım gibi gösterilip servis edilmiş" derken, ‘’Zaten hastayım, istirahattayım bir de bu durumla uğraşmak durumunda kaldım. Sosyal medyada profesyonel değilim ve mağdurum’’ şeklinde kendisini savundu.

“PROFİLLERİNE GİRMİŞ OLABİLİRİM”

Atılan bir linki bilmeden onayladığını ve hesaplarının ele geçirildiğini savunan Tekintongaç "Böyle bir şey olabileceğini de yeni öğrendim, Arkadaşlara sürekli gelen bildirimleri nasıl engellerim diye sordum, o profile gir engelle dediler ben de bunu yaptım. Gelen bildirimleri engellemek için profillerine girmiş olabilirim’’ dedi.

“VATAN, MİLLET, BAYRAK..."

Kadir Tekintongaç ‘’Rahatsızım ayakta zor duruyorum fazla da bir şey söyleyemeyeceğim. Biz vatana, millete, bayrağa, dini değerlere saldırmadık, bir hatamızdan dolayı mağduriyet yaşıyoruz.’’ ifadeleriyle konuşmasına son verdi.

KADINLARA ET DİYEN HALİL KONAKÇI'YA DA DESTEK VERMİŞ

Öte yandan adınlara yönelik "Kasaplık et" ifadelerini kullanan imam Halil Konakçı’ya destek olduğu da öğrenildi. Konakçı, "Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” demişti.

İŞTE MÜEZZİNİN BEĞENDİĞİ VE YORUM YAPTIĞI FOTOĞRAFLAR: