İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını büyüdü. Belediye Başkanı açıklama yaptı, bir mahalle boşaltıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde Karacadağ mevkiisinde ormanlık öğle saatlerinde çıkan orman yangını giderek büyüdü.

Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek açıklama yaptı.

Çiçek “Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun.” İfadelerini kullandı.

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BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

MSB DE AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açıklama geldi. MSB’den "5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

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