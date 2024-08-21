İzmir'de polis memuruna yumruklu saldırı: Ekip aracının aynasını kırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de polis memuruna yumruklu saldırı: Ekip aracının aynasını kırdı

İzmir’in Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, sonrasında ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde 03 AET 894 plakalı araç sürücüsü G.T., tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Bu esnada durumu fark eden polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu. Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı.
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BİBER GAZI SIKTILAR

Ekipler ise şahsı kontrol altına alabilmek için biber gazı sıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, ekipler tarafından gözaltına alınan G.T., sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. İfade işlemlerinden sonra G.T.’nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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