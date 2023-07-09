İzmir’de şehrin tam ortasında oğlu ölen anne açlıktan vefat etti: Hani komşusu açken tok yatan bizden değildi

İzmir’de Kurban Bayramı’nda oğlu kalp krizinden vefat eden 88 yaşındaki yatalak hasta Suzan Gürzeren, açlıktan hayatını kaybetti. Anne ile oğlun komşularıyla çok sık görüşmediği ifade edildi.

İzmir’de şehrin tam ortasında oğlu ölen anne açlıktan vefat etti: Hani komşusu açken tok yatan bizden değildi

İHA

Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

aw930826-03.jpg

İhbar üzerine apartmanın 4’üncü katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren’i (52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

aw930826-04.jpg

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalçın Suat Gürzeren’in Kurban Bayramı’nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren’in de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.

aw930826-02.jpg

Öte yandan, Suzan Gürzeren ve Yalçın Suat Gürzeren’in binadaki komşularıyla ve akrabalarıyla çok sık görüşmediği öğrenildi.

aw930826-01.jpg

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Sağanak yağış asma köprüyü yıktı Yaşam
Sağanak yağış asma köprüyü yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da Dünya
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı Yaşam
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı Yaşam
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir? Keşfet
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir?
Dereler yollara taştı Yaşam
Dereler yollara taştı