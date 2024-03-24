İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet. O anlar kamerada

Kaynak: İHA
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet. O anlar kamerada
İzmir Bornova’da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde sevgili oldukları öne sürülen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası kız arkadaşını darp etmeye başlayan erkek, sokaktaki diğer kişi tarafından engellenmeye çalışıldı.

Saldırıya uğrayan kadın ise park halinde bulunan otomobilin camlarını yumruklamaya başladı.

Bunun üzerine şahıs, kız arkadaşına yine saldırarak yere düşürdü.

Daha sonra şahsın yerdeki kız arkadaşının başında beklediği de görüldü.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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