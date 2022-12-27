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Zehir tacirleri suçüstü yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 zehir taciri suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 07:59
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İzmir'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
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İHA'nın haberine göre, İzmir’in Urla ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zehir taciri suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli; B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 gram metanfetamin, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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