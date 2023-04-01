Depremzedelere destek için 1100 kilometre koşacak

(DHA) İzmir'de bir pazarlama firmasında çalışan Rıza Martaş, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayanlar için 'Sinop'tan Hatay'a 1100 kilometrelik destek koşusu' başlattı.

23 Mart'ta Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'tan koşuya başlayan Martaş, afetten etkilenen 11 şehre gönüllülerle birlikte hizmet veren Hayata Destek Derneği adına bağış topluyor.

"BAĞIŞ TOPLUYORUM"

Koşuyu 23 Nisan'da Hatay'da sonlandırmayı hedeflediğini ifade eden Martaş şu ifadeleri kullandı:

2018 yılında Van'dan İzmir'e kadar koşmuştum. Pandemi nedeniyle uzun bir ara vermiştim. Bunun ikinci etabını yapmak istiyordum. Depremin ardından doğru zaman olduğunu düşündüm. Günde ortalama bir maraton mesafesi 42 kilometre koşuyorum. Toplamda 1100 kilometre koşuyor olacağım. Hayata Destek Derneği gönüllüleri afetten etkilenen 11 şehre su tankları, hijyen pedleri ve çadır dağıtıyor. Ben de onlar için sosyal medya platformlarında, koşumla ilgili paylaşımlar yapıp kredi kartı ya da EFT yoluyla bağış topluyorum.

BÖLGEYE DESTEK SAĞLANACAK

Destek koşusuna bağışçıların ilk 10 günde oldukça ilgi gösterdiğini ifade eden Martaş, bağışların şimdiye kadar 50 bin TL'ye ulaştığını ve bundan sonra daha da artmasını umduğunu söyledi.

Hem bir farkındalık sağlamak hem de depremi unutturmamak için koştuğunu anlatan Martaş şöyle devam etti:

Konteynerde kalanlara hijyen kolileri dağıtılıyor. Çadır kurulumu yapılıyor. Toplanan bağış miktarına göre seyyar çamaşırhane, seyyar tuvalet, ışıklandırma, jeneratör desteği sağlanacak.