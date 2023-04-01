Birand Tunca deprem bölgesiyle ilgili konuştu. ''Buradan gördüğümüz gibi değil''

Oyuncu Birand Tunca, önceki gün Etiler'deydi. İş toplantısından çıktığını söyleyen Tunca, "Görüşmeden çıktım şimdi. Her şey çok güzel gidiyor. Yayında olan bir işimiz de var. Dünya listelerinde en çok izlenenler arasında. Bu kadarını beklemiyordum diyebilirim. Harika mesajlar alıyoruz." diye konuştu.

Televizyona da dizi yapmak istediğini dile getiren oyuncu, "Kendimi rahat ifade edebileceğim bir proje arayışındayım. Gelen teklifler var, ancak dediğim gibi kendimi rahat ifade edebileceğim projeyi seçmek istiyorum." dedi. Brezilyalı model Karen Moura ile aşk yaşayan oyuncu, aşk soruları hakkında ise, "Her şey çok güzel. Mutluyuz." demekle yetindi.

"O İNSANLARA DOKUNABİLMEK ÇOK GÜZEL"

Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yakın arkadaşı Ümit Kantarcılar ile deprem bölgesini ziyaret eden Tunca, "Bir ayağımız orada. Çok kötü günler yaşadık. Buradan gördüğümüz gibi değil orası. Orada o insanlara temas etmek ve onlara dokunabilmek çok güzel bir şey. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Tekrardan başımız sağ olsun." diye konuştu.

