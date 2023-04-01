Ferhat Göçer depremzede çocuklar için sahneye çıktı

Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarını seslendirdiği “Aldırma Gönül Müzikali” ile çok anlamlı bir projeye imza atarak, depremden etkilenen çocuklar için sahneye çıktı.





Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşen oyun; geliri 11 ilde etkilenen depremzede çocuklar yararına; Lions ve Kültürel Dönüşüm Derneği katkılarıyla, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne aktarılmak üzere sahnelendi.





Oyun sonrası, Kültürel Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu ve Kültürel Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Feyza Bozok, UNICEF Türkiye Milli Komitesi İletişim Direktörü Gülcem Bayer, Ferhat Göçer’e, desteğinden dolayı teşekkür sertifikası ve plaketi takdim ettiler.