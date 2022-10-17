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İzmir'de yol verme kavgası kanlı bitti

Seyir halindeyken bir sokakta karşılaşan iki araçta bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Araçlardan inen şahıslar, birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 02:28
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İzmir'de yol verme kavgası kanlı bitti
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Buca'daki olay dün saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A.'nın (17) otomobille sokakta seyir halindeyken, M.A. (20) ve F.C.E.’nin (21) içerisinde bulunduğu başka bir araçla karşılaştı.

HER İKİ TARAFTAN YARALANANLAR OLDU

Burada şahıslar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.A. ile oğlu Y.A., bulundukları araçtan inerek M.A. ve F.C.E.’ye sopa ve bıçakla saldırdı. Diğer şahısların da bıçakla olaya karşılık vermesi üzerine her iki tarafta yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ş.A., Y.A., M.A. ve F.C.E. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E. ile Y.A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)

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