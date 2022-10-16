16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu

İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada, kafasına kaldırım taşıyla vurulan kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 05:09
Takip Et

İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu

İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
+
Aa
-

Bornova ilçesinde, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, otomobil sürücüsü K.Y. ile başka bir araçtaki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bir kişi, K.Y'nin kafasına kaldırım taşıyla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan K.Y, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (AA / İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
1
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
2
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
4
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
5
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
6
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
7
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿İnan Kıraç: Ali küçüğümüzün önünü açtılar Fenerbahçe şampiyon olacak
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
﻿Muslera'dan şaşırtan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.