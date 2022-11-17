Öldürülen motokuryenin cenazesine akın ettiler. Meslektaşları son yolculuğuna böyle uğurlandı

Etlik semtinde Samet Özgül, 5 Kasım gecesi, motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darbedilerek bıçaklanan Özgül, ağır yaralandı. Özgül, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan B.A., H.İ.D. ve M.D., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samet Özgül'ün cenazesi, 8 Kasım'da öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, Özgül'ün ailesinin yanı sıra motokurye meslektaşları da katıldı. Namazın ardından Özgül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.