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  • Öldürülen motokuryenin cenazesine akın ettiler. Meslektaşları son yolculuğuna böyle uğurlandı

Öldürülen motokuryenin cenazesine akın ettiler. Meslektaşları son yolculuğuna böyle uğurlandı

Ankara'da, trafikte yol verme meselesinden kavga ettiği 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül (28), Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özgül'ün cenazesine meslektaşları akın ederken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 21:11
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Ankara'da öldürülen motokuryeyi meslektaşları son yolculuğuna böyle uğurlandı

Öldürülen motokuryenin cenazesine akın ettiler. Meslektaşları son yolculuğuna böyle uğurlandı
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Etlik semtinde Samet Özgül, 5 Kasım gecesi, motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darbedilerek bıçaklanan Özgül, ağır yaralandı. Özgül, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

 

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan B.A., H.İ.D. ve M.D., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samet Özgül'ün cenazesi, 8 Kasım'da öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, Özgül'ün ailesinin yanı sıra motokurye meslektaşları da katıldı. Namazın ardından Özgül, gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

 

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Yurttas
17.11.2022 21:51
Ulke tek suç CB na hakaret?Adlı kontrol mu hak getire sürün mapuslarda  
 
Kadir
17.11.2022 21:49
Yazıklar olsun. Gencecik bir insana nasıl kıydınız. Hiç mi vicdanınız sızlamadı. Moto kuryelik yapan gençler birlik olun. Birlikten güç doğar. Korkmayın. Susmayın. Sustukca her şey geliyor insanın baş  
 
Abbas
17.11.2022 21:37
Bu ülkeyi kim bu hale getirdi, ülkeyi yönetenler, beğeniyorsanız oy vermeye devam edin ki, bu günleri mumla arar hale gelesiniz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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