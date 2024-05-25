İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kaynak: DHA
İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir’de MİT ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeliyle inceleme başlattı.

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Gerçekleştirilen inceleme sonrası dün saat 12.00’da Urla ilçesi Tektaş Burnu'nun 6,5 mil güneyindeki uluslararası sularda 16,3 metre boyundaki Türk bayraklı 'Evenstar' isimli yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 şüpheli daha yakalandı. Karaya çıkarılan şüpheli kişilerin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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