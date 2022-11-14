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  • İzmir'de 185 göçmen kurtarıldı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı

İzmir'de 185 göçmen kurtarıldı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı

İzmir'de, 3 gün içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmeleri sonucu mahsur kalan toplam 185 göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 22:45
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İzmir'de 185 göçmen kurtarıldı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı

İzmir'de 185 göçmen kurtarıldı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı
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(DHA) -  Ayrıca, göçmenlerin arasında yurt dışına çıkmaya çalışan 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen ve denizde mahsur kalmaları sonucu kurtarılan göçmenlere yönelik resmi sitesinden paylaşımda bulundu.

Yapılan bilgilendirmede, 11 Kasım tarihinde İzmir'in Seferihisar Dikili açıklarında denizde mahsur kalan 37 kaçak göçmenin, 12 Kasım tarihinde Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında 44 kaçak göçmenin, 13 Kasım tarihinde ise Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 4 farklı lastik bot içerisinde 105 göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Kıyıya çıkartılan toplam 185 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, 11 Kasım'da kurtarılan 37 göçmen içerisinde 1 Türk vatandaşının olduğu, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı öğrenildi.

 
 

 

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