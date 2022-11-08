İtalya ile Vatikan karşı karşıya. Hristiyanlığın kalbinde göçmen krizi

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz günlerde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göçmenlerin kabulü konusunda sorumluluğunu paylaşmaları çağrısında bulundu.

Papa Francis, söz konusu göçmenlerin kendi ülkelerine geri gönderilmemesi gerektiğini ve Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve İspanya kıyılarına gelen göçmenlerin sorumluluğunu tüm Avrupa Birliği'nin alması gerektiğini söyledi.

Vatikan'dan göçmen dostu açıklamalar gelirken İtalyan hükümeti göçmen karşıtı politikalarına devam ediyor.

DEMEÇLERLE EYLEMLER ÇELİŞİYOR

Son iki hafta içinde Akdeniz’de yaklaşık bin göçmeni kurtaran dört yardım gemisi İtalyan hükümeti tarafından bloke edildi. Sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin en yakın güvenli limanlardan olan İtalya’ya girişine izin verilmedi.

Norveç bandıralı Geo Barents gemisiyle gelen 572 göçmenden sadece 357’sinin İtalya’ya girişine izin verildi.

Alman yardım kuruluşu SOS Humanity'e ait yardım gemisi Humanity 1 ile İtalyan limanlarına gelen 179 göçmenden 144'ü ülkeye kabul edilmişti

İtalyan hükümeti deniz yoluyla limanlara gelen "sağlıklı erkekleri" ülkesine almayı reddediyor. İtalyan basınına göre göçmenlerin ülkeye girişine keyfi bir şekilde karar veriliyor.

İtalya'nın hali hazırdaki Başbakanı Giorgia Meloni göçmen karşıtı politikalarıyla biliniyor. Meloni geçen hafta yayımlanan bir kitap için yaptığı açıklamada "Bir sivil toplum kuruluşu gemisi örneğin Almanya bayrağı taşıyorsa, iki durum söz konusudur: ya Almanya bu gemiyi tanır ve devralır ya da bu gemi bir korsan gemisi haline gelir" demişti.