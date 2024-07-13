Yağmurda elektriğe kapılıp ölen kız tıp öğrencisi çıktı

İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak can verdiği acı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'i etkisi altına alan aşırı yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İki kişinin sokak ortasında yaşamını yitirdiği alanın 3 ay önce kaydedilen Google Maps görüntüsünde bile yol yüzeyinde kabloların göründüğü belirlendi.

İzmir'in Alsancak semtinde dün meydana gelen olayda kentte etkili olan şiddetli sağanak yağış cadde ve sokakları göle dönmesine neden oldu. 5. sınıf tıp öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay da yağmura yakalananlar arasındaydı. Göle dönen yoldan karşıya geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi. Görüntüler tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı.

GOOGLE MAPS GÖRÜNTÜLERİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

İki kişinin göz göre göre ölüme gittiği olaya ilişkin her kesimden tepkiler çığ gibi büyüdü. Bölgeye ait 3 ay önce kaydedilen Google Maps görüntülerinde ise yoldaki kabloların açık uçlarının net şekilde göründüğü belirlendi.

YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşamını yitiren 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, genç kıza yardım etmek istersen akıma kapılan ikinci kişi İnanç Öktemay'ın İzmir Müzisyenler Derneği'nden arkadaş oldukları öğrenildi.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin yaptığı incelemeler sonrası bir açıklama yapıldı. EMO, inceleme sonrası heyetin sokaktaki trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlediğini duyurdu.

TEDAŞ VE EPDK'YI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

EMO, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) acilen bölgedeki eksikleri belirleyerek gidermek için göreve çağırdı. Açıklamada "Kasım 2023'de yaşanan taşkının sonrasında yaptığımız uyarılara rağmen önlem alınmaması nedeniyle yaşanan facianın bir daha yaşanması için tüm kamu kurumlarını göreve davet ederek, gerekli teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgularız." denildi.