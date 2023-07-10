İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangını. Vatandaşlar tahliye ediliyor

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor.

Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ikamet ettikleri alanlara yaklaşırken, bölgede yaşayan vatandaşlar deniz yoluyla tahliye ediliyor.

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliyeler başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yollarıyla tahliye ediliyor.

Yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor” dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözün görev yaptığı ifade edildi.