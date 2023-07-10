İzmir’deki orman yangını fabrikalara dayandı

Menderes ilçesinin Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00’te başladı. Yangın fabrikaların olduğu bölgeye yaklaştı. Söndürme çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra itfaiye araları müdahale etti.

İzmir’deki orman yangını fabrikalara dayandı

Menderes'in Oğlananası Mahallesi'nde ise saat 14.00'te çıkan yangına da 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozerle karşı koymaya çalışıldı.

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Alevler, yerleşim yerlerine ve fabrikalara yaklaştı. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediyor.

Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.30'da başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgedeki vatandaşlar, dumanları görünce durumu orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 5 dozer ve 4 su ikmal aracıyla müdahale etti.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" dedi. Yangından etkilenen sitelerde yaşayan vatandaşlar ise kara ve deniz yollarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

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