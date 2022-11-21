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D-100 karayolunda 'şüpheli çanta' alarmı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 Karayolu üzerine bırakılan sahipsiz bir el arabası ve üzerinde bulunan çanta, ekipleri alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünyeyle patlatılan çantanın içinden kıyafet çıkması, yüreklere su serpti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 00:26
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İzmit ilçesi D-100 karayolu üzerine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi

D-100 karayolunda 'şüpheli çanta' alarmı
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Bir şüpheli çanta paniği daha, bu defa Kocaeli'de yaşandı. Olay, saat 21.45 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkii D100 Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 üzerine bırakılan sahipsiz el arabası gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

FÜNYEYLE PATLATILDI

D-100 çift yönlü olarak kapatılırken bomba imha ekipleri fünyeyle kontrolü bir şekilde çantayı patlattı. Yapılan kontrollerde çantanın içinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Trafik normal seyrine dönerken polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

 

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