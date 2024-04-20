İzzet Yıldızhan 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

Verdiği her röportajda ailesinden bahseden İzzet Yıldızhan, birkaç gün önce eşi Ajda Yıldızhan ile ilk kez görüntülendi.

Üç farklı kadından toplamda dokuz olan İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan’ın, katıldıkları davette oldukça neşeli oldukları görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümünden mezun olan Ajda Yıldızhan'ın kocasına müzik anlamında da destek olduğu öğrenildi.

Verdiği konserlerin yanında iş hayatıyla da konuşulan 61 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın eşi Ajda Yıldızhan ile ilk fotoğrafı magazin gündemini salladı.