Jaguar batıyor mu? Şirketten açıklama geldi

Jaguar İngiltere’de toplamda 80 adet bayi bulunduruyor. Bu bayilerin bir kısmı Land Rover ile ortak olarak yorumlandı.

Jaguar yönetimi bu 80 bayinin 60’ını kapatma kararı aldı. Alınan bu kararla birlikte İngiliz markada toplamda 20 adet bayi ile kalacak.

JAGUAR BATIYOR MU

Jaguar'ın İngiltere'deki çoğunluğu JLR adına sahip. Yani Jaguar-Land Rover. Ortak bayilere sahip olan markalar bu satış merkezlerine “marka evi” demeyi tercih ediyor. Benzer bir uygulamayı Renault, Dacia ile sürdürüyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; guar yaptığı açıklamada ise yeni elektrikli modellerinin geleceğini söyledi. Daha fazla dijitalleştiğini ve artık her şeyin internet üzerinden satın alınabildiğini aktardı.

Marka bundan sonraki Jaguar satışlarının büyük çoğunluğunu online şekilde yapmayı planlıyor. Böylece Jaguar batıyor iddiaları yalanlanmış oluyor.