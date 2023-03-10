10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kelle paça çorbasına oyuncu transferi

Kelle paça çorbasına oyuncu transferi

Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleci Kenan Gürsen Saat ile bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağlayarak ilginç bir transfere imza attı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:38
Takip Et

Kelle paça çorbasına oyuncu transferi

Kelle paça çorbasına oyuncu transferi
+
Aa
-

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat ile görülmemiş bir transfere imza attı.

Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek. Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, “Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Saat, bir yandan da mutlu olduğu işi yaptığını söyledi.

"ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ÇORBA OLARAK ALIYOR"

Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu "Kenan benim eski müşterilerimdendi. Kendisi kelle paça hastası. Benim tüm futbolcularım idman sonrası restoranda ücretsiz yemek yiyor ama Kenan'ın sınırsız kelle paça hakkı var. Sporcularımız eğer başarılı olursa beyti değil tandırla besleyeceğim" derken, başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu ise, "Kenan çalışmalarının karşılığını çorba olarak alıyor. Kendi istediği zaman restorana gidip çorbasını içiyor. Başka oyuncular da bu transferi ilginç buluyor. Kenan ‘Sizden para istemiyorum, sınırsız çorba istiyorum" dedi.

Biz de kabul ettik. Kenan iyi bir kaleci. Oyuna iyi hakim olabiliyor, uzun top oynayabiliyor. Maçlarda inşallah bize keyifli dakikalar yaşatır" diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
2
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
3
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
6
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
7
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.