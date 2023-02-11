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Daniel Craig'den depremzedeler için destek mesajı

'James Bond' rolüyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Daniel Craig, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremde zarar görenler için yardım çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:01
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James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig'den depremzedeler için yardım çağrısı

Daniel Craig'den depremzedeler için destek mesajı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce can kaybı ve yaralı var. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 

'James Bond' karakterini canlandıran Daniel Craig, ITV adlı İngiliz kanalında, 10 ilde yıkıma yol açan depremin ardından destek mesajı paylaştı ve depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık'taki 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile birlikte çalıştığını dile getiren 54 yaşındaki oyuncu, Türkiye ve Suriye'de milyonlarca insanın afetten etkilendiğini belirtirken, bağış yapmanın önemine vurgu yaptı.

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