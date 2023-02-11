TV100'den 'Birlikte güçlüyüz' mesajı. Tüm gün deprem bölgesinden yayın yapan tek kanal TV100 oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana 2 büyük deprem Türkiye’yi yasa boğdu. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Şu an itibariyle can kaybı 20 bin, yaralı sayısı ise 80 bin oldu.

Depremin ilk dakikalarından itibaren tv100 ekibi deprem bölgelerine giderek, vatandaşlarla felaket hakkındaki son dakika bilgilerini paylaştı.

tv100 çalışanları, depremin yıkıma yol açtığı şehirlerde seferber oldu ve vatandaşı bilgilendirdi.

Deprem bölgesinde bir araya gelen muhabir ve kanal çalışanları "Birlikte Güçlüyüz" mesajı verdi.

TÜM GÜN DEPREM BÖLGESİNDEN YAYIN YAPAN İLK KANAL



Uğur Dündar, Ece Üner, Ertuğrul Özkök, Okan Bayülgen, Erdoğan Aktaş, Kerem Kırçuval, Cengiz Semercioğlu, Deniz Gürel ve Oğuz Haksever kadrosu ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden tv100, haber kanalları arasında tüm gün deprem bölgesinde yayın yapan ilk kanal oldu.