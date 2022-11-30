James Bond filmlerinde, bundan sonra rol alacak olan aktörün sürpriz bir isim olduğu iddia edildi

Ünlü oyuncu Daniel Craig’in Ölmek İçin Zaman Yok’la (No Time to Die) James Bond karakterine veda etmesinden sonra karakter için sürpriz bir aday olduğu ortaya çıktı. Aaron Taylor-Johnson'ın, gizli yapılan bir ekran testine katıldıktan yapımcı Barbara Broccoli'yi etkilediği iddia edildi.

The Sun’a konuşan bir kaynak, "Aaron, Eylül ayında bir sonraki Bond olmak için ekran testine gitti ve yapımcılar ve Barbara onu sevdi. O artık en önde gelen isimlerden biri" dedi.

Grinin Elli Tonu'nun yönetmeni 55 yaşındaki Sam Taylor-Johnson ile evli olan Aaron, Kick-Ass serisi, Avengers: Age of Ultron ve Godzilla gibi filmlerde rol aldı.

Yeni 007 olacağı konuşulan Idris Elba’nın filmin patronlarıyla yıllarca süren görüşmelerden uzaklaştı iddia ediliyor. Yeni James Bond olabileceği söylenen isimler arasında William Hill, Henry Cavill, Regé Jean-Page, Tom Hardy ve James Norton gibi aktörler yer alıyor.