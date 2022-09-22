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James Webb en iyi Neptün fotoğraflarını çekti. İşte detaylarıyla o fotoğraflar

Kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu Neptün'e ait en net fotoğrafları çekti

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:46
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James Webb bu zamana kadar çekilmiş en net Neptün fotoğraflarını gönderdi

James Webb en iyi Neptün fotoğraflarını çekti. İşte detaylarıyla o fotoğraflar
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James Webb Uzay Teleskobu'nun Güneş Sistemi ve uzay konusunda daha görülmemiş görsellere ulaşılmasını sağladı. Galaksideki en uzak gezegen olan Neptün’ün net görselleri ilk kez paylaşıldı. Araştırmacılar, Neptün'ün ilk görüntüsünü paylaştı ve 30 yılı aşkın bir süredir söz konusu gezegenin halkalarının en iyi görüntüsünün elde edildiği duyuruldu.

Görüntü sadece net olmakla kalmadı. Aynı zamanda yakın kızılötesi spektrumdaki toz bazlı halkalara ilk kez bakışı da sunmuş oldu.

NEPTÜN’ÜN EN NET FOTOĞRAFI

Neptün'ün Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus ve Larissa dahil olmak üzere onaylanmış 14 uydusunu da ortaya çıkardı. Triton'un dikkat çekici görünümü, hem James Webb teleskobunun belirgin kırınım sivri uçlarının hem de tipik olarak güneş ışığının yüzde 70'ini yansıtan yoğunlaştırılmış bir nitrojen yüzeyinin ürünü olarak tanımlandı.

Bilim insanları Neptün’ü önemli bir hedef sayıyor. Güneş'ten yaklaşık 2,8 milyar mil uzakta olan gezegen, çok düşük sıcaklıkta ve oldukça uzak.

James Webb teleskopunu kullanan çalışmaların sadece başlangıcı olan araştırmacılar, gelecek yıl içinde hem Neptün hem de Triton hakkında daha fazla gözlem toplamayı düşünüyor. Mars ve Jüpiter'e yapılan son bakışlarda olduğu gibi, gökbilimciler bu aşamada yalnızca ön veriler topladı. Neptün ve genel olarak uzay hakkındaki anlayışımızı geliştirebilecek daha fazla bilgi elde etmek için bir süre daha araştırmaların sonucu beklenecek.

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