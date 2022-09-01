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Süper Dünya keşfedildi. Dünyadan yüzde 70 daha büyük

TOI-1452-B olarak adlandırılan yeni Süper Dünya’nın yaşadığımız dünyadan yüzde 70 daha büyük olduğu ve içinin su ile kaplı olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:49
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Dünyadan 70 kat daha büyük bir süper dünya keşfedildi

Süper Dünya keşfedildi. Dünyadan yüzde 70 daha büyük
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Gökbilimciler, tamamen suyla kaplı "Süper Dünya" adı verilen ve uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdular.

TOI-1452-B adlı Süper Dünya’nın, Draco takımyıldızından yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü ifade edildi. Keşfedilen gezegenin, Dünya'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğu gözlemlendi. Üstelik Süper Dünyanın neredeyse tamamının büyük bir okyanusla kaplı olduğu düşünüldü.

Araştırmacılar, daha önce de öte gezegenler keşfetmişlerdi. Montreal Üniversitesi'ndeki keşif ekibine liderlik eden Ph.D. Charles Cadieux, bu yeni gezegenin "bir okyanus gezegeni için en iyi adaylardan biri olduğunu" söyledi. Cadieux göre yarıçapı ve kütlesi, Dünya gibi temelde metal ve kayadan oluşan bir gezegenden beklenebilecek olandan çok daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğunu ifade etti.

GEZEGENDE 1 YIL 11 GÜN SÜRÜYOR

Bu gezegende yaşanırsa, gezegen her 11 günde bir güneşinin etrafında döndüğü için 11 günde bir yıl tamamlanmaktadır. NASA, yörüngesindeki yıldız daha küçük ve daha soğuk olduğu için gezegenin güneş sistemimizde Venüs'ün aldığı kadar güneş ışığı aldığı ifade edildi.

Montreal Üniversitesi'nden bir ekip tarafından keşfedilen Süper Dünya’nın, James Webb Uzay Teleskobu tarafından daha kolay inceleneceği ifade edildi.

Gezegeni keşfeden gökbilimciler, gezegenin bileşimini gösteren ve ek ipuçları sağlayan, gezegenin atmosferinde parlayan yıldız ışığını yakalamak için Webb'de planlayacaklarını aktardı.

James Webb Uzay Teleskobu'nun dört bilim aracından biri olan NIRISS'in baş araştırmacısı olan Montreal Üniversitesi profesörü Rene Doyon, “Webb Teleskobu ile yaptığımız gözlemler TOI-1452 b'yi daha iyi anlamak için çok önemli olacak. Mümkün olan en kısa sürede, bu garip ve harika dünyayı gözlemlemek için Webb'de zaman ayıracağız." söyleminde bulundu.

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