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James Webb uzay aracından yeni keşif: Güneş sistemi dışında gezegen keşfedildi

Bu zaman kadar üretilmiş en gelişmiş uzay teleskobu James Webb yeni bir gezegen keşfetti. Bu keşif sonucunda Dünya'dan dahsa genç olduğu aktarılan bir gezegen ortaya çıktığı ifade edildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:30
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:45
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James Webb uzay aracı yeni bir gezegen keşfetti

James Webb uzay aracından yeni keşif: Güneş sistemi dışında gezegen keşfedildi
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ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; James Webb Uzay Teleskobu ilk kez Güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin görüntüsünü yakaladı. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla fotoğraftaki bu gezegenin Jüpiterden daha büyük bir kütleye sahip olduğu ifade etti.

James Webb Uzay Teleskobu 2021 yılının sonlarında uzaya gönderilmişti. Güneş sisteminin ötesinde yeni bir gezegen fotoğrafları çekildi. Gezegene adı ‘HIP 652426 b’ verildi. Gezegenin yaşının ise 15-20 milyon civarında olduğu ifade edildi. Üstelik bu gezegenin 4,5 milyar yaşındaki Dünya’dan daha genç olduğu ifade edildi.
Exeter Üniversitesi’nde gök bilimci olarak görev alan ve keşif sürecini yöneten Sasha Hinkley  bu gözlemin astronomi için tarihi bir an olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan gökbilimci Hinkley, “James Webb, bize tamamen ulaşamayan yepyeni bir gezegen sınıfına kapı açacak. Böylece onları geniş bir dalga boyu aralığında gözlemleyerek kompozisyonlarını çok daha derinlemesine inceleyebiliriz.” dedi.


Farklı gezegenleri gözlemlemek, gezegenlerin yer aldığı yıldız sistemindeki yıldızın parlak olması nedeniyle zorlayıcı olmaktadır. Fakat bu keşfedilen gezegenin, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından 100 kat daha uzak bir yerde olduğu aktarıldı. Dolayısıyla James Webb, gezegeni daha iyi ayırt edebileceği söylendi.

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