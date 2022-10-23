James Webb Uzay Teleskobundan renk cümbüşlü toz bulutu. Pillars of Creation'ı fotoğrafladı

James Webb Uzay Teleskobu, uzayda bir toz bulutu olan "Yaratılış Sütunları" görüntüsünü fotoğrafladı.

Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızındaki Kartal Bulutsusundaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu bu kez James Webb Uzay Teleskobu gözlemlerde bulundu.

"FOTOĞRAFLARIN BÜYÜLEYİCİ OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean, "1990'lı yıllardan bu yana Kartal Bulutsusu'nu inceliyorum. Hubble Uzay Teleskobu'nun daha önce kaydettiği görüntüdeki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum. James Webb Teleskobu'nun görüntülediği fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum." ifadelerini kullandı.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine uzaya fırlatmıştı.

(Kaynak: AA)