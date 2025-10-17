İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Jamie Cureton, 50 yaşında yeni takımına imza attı. 1993 yılından itibaren Premier Lig'den başlayarak 9. lige kadar her ligde gol atan Cureton, şimdi de 10. lig ekibi King's Park Rangers'a transfer oldu.

Kenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıKenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıSpor

Jamie Cureton 50 yaşında futbola döndü! 1 gol atarsa tarihte bunu yapan ilk kişi olacak - Resim : 2

Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın iddiasına tek cümlelik yanıt! Fenerbahçeliler çıldırdıJose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın iddiasına tek cümlelik yanıt! Fenerbahçeliler çıldırdıSpor

GOL ATARSA İNANILMAZ BİR REKOR KIRACAK

Cureton, eğer bu takımın formasıyla da gol atarsa futbol tarihinde en üst ligden, 10. lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu olacak.

Kariyeri boyunca 32 transfere imza atan Cureton, İngiliz futbolunun yanı sıra 1 sene Güney Kore'de de oynamıştı. Cureton'ın kariyerinde 1000'in üzerinde maçta 400'e yakın golü bulunuyor.

Galatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakGalatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakSpor
Jhon Duran'dan eleştirilere olay cevap!Jhon Duran'dan eleştirilere olay cevap!Spor
Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Spor