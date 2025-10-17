İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Jamie Cureton, 50 yaşında yeni takımına imza attı. 1993 yılından itibaren Premier Lig'den başlayarak 9. lige kadar her ligde gol atan Cureton, şimdi de 10. lig ekibi King's Park Rangers'a transfer oldu.

GOL ATARSA İNANILMAZ BİR REKOR KIRACAK

Cureton, eğer bu takımın formasıyla da gol atarsa futbol tarihinde en üst ligden, 10. lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu olacak.

Kariyeri boyunca 32 transfere imza atan Cureton, İngiliz futbolunun yanı sıra 1 sene Güney Kore'de de oynamıştı. Cureton'ın kariyerinde 1000'in üzerinde maçta 400'e yakın golü bulunuyor.