Jandarmadan “konteyner” dolandırıcılarına baskın

İHA haberine göre Malatya’da, sahte sosyal medya hesaplarıyla konteyner satışı yaparak depremzedeleri dolandırmaya çalışan 2 zanlıdan biri yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden sözde konteyner satışı yaparak vatandaşları dolandırıldığı belirtildi.
Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince çalışma başlatıldı. Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, zanlılardan biri Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının ikametinde yapılan aramalarda, 12 adet kredi kartı, 5 adet hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ele geçirildiği bildiriliyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlının yurtdışında bulunduğu belirlildi.