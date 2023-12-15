Jandarmadan “konteyner” dolandırıcılarına baskın

Malatya'da sahte hesaplarla sözde konteyner satışı yapan 2 zanlı jandarmanın radarına takıldı. Depremzedeleri mağdur ederek dolandırmaya çalışan 2 zanlıdan biri jandarma ekiplerince yakalanırken, diğeri için aramalar devam ediyor.