Jandarmadan “konteyner” dolandırıcılarına baskın

Kaynak: İHA
Malatya'da sahte hesaplarla sözde konteyner satışı yapan 2 zanlı jandarmanın radarına takıldı. Depremzedeleri mağdur ederek dolandırmaya çalışan 2 zanlıdan biri jandarma ekiplerince yakalanırken, diğeri için aramalar devam ediyor.

İHA haberine göre Malatya’da, sahte sosyal medya hesaplarıyla konteyner satışı yaparak depremzedeleri dolandırmaya çalışan 2 zanlıdan biri yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden sözde konteyner satışı yaparak vatandaşları dolandırıldığı belirtildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince çalışma başlatıldı. Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, zanlılardan biri Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde yapılan aramalarda, 12 adet kredi kartı, 5 adet hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ele geçirildiği bildiriliyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlının yurtdışında bulunduğu belirlildi.

aw098902-01.jpg

aw098902-02.jpg

aw098902-03.jpg

Son Haberler
Ali Koç'un içi acımıştır: Murat Özbostan kare kare anlattı Spor
Ali Koç'un içi acımıştır: Murat Özbostan kare kare anlattı
Trafik dehşeti: Bursa'da sopayla sürücüye saldırdı! Video
Trafik dehşeti: Bursa'da sopayla sürücüye saldırdı!
İslam Memiş kadınların bu yıl kapışırcasına aldığı altının adını açıkladı Ekonomi
İslam Memiş kadınların bu yıl kapışırcasına aldığı altının adını açıkladı
Kayserisporlu Yunan futbolcu Dimitrios yemin etti: "Kuran çarpsın. Ama ben gavur" Video
Kayserisporlu Yunan futbolcu Dimitrios yemin etti: "Kuran çarpsın. Ama ben gavur"
Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek yemek ve tatlı alternatifleri! Mutlaka deneyin Yaşam
Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek yemek ve tatlı alternatifleri! Mutlaka deneyin
Çin'de metro kazası Dünya
Çin'de metro kazası
Çin’i soğuk hava dalgası vurdu sokaklar beyaza büründü Dünya
Çin’i soğuk hava dalgası vurdu sokaklar beyaza büründü