Otobüsün bagajında 9 papağan ele geçirildi

(DHA) İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerde 9 canlı papağan bulundu.
Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Satın alınan papağanların teslim edilmek üzere İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. K.T. ve H.K. isimli 2 şüpheliye 26 bin 390'ar TL idari para cezası uygulandı.
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