Muhabir canlı yayında kuşun kapkaçına uğradı

Şili'de Nicolas Krumm adındaki muhabir canlı yayın yapıyordu.Canlı yayın konusu ise artan hırsızlık olaylarıyla ilgiliydi. İşte o muhabir hırsızlık olaylarını anlatırken bir kuşun kapkaçına uğradı. Yayın sırasında bir papağan muhabirin omzuna kondu. Muhabir tepki vermedi. Ama kuşun hedefinde muhabir kulaklığı vardı.

Bir süre kulaklığa bakan papağan bir anda kulaklığı kaptı. Muhabir ise şaşkın şaşkın baktı. Tepki verdiği an ise kuş kulaklığı kaparak, kaçtı

Şili'li muhabir Nicolas Krumm, artan ev soygunlarıyla ilgili canlı yayın yapıyordu. İşte o yayın sırasında bir kuşun kapkaçına uğradı.. Muhabir ne olduğunu anlayamaya çalışırken kuş gözden kayboldu. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.