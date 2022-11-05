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Muhabir canlı yayında kuşun kapkaçına uğradı

Şili'de bir muhabir canlı yayın sırasında kuşun kapkaçına uğradı. Yayın esnasında muhabirin omzuna konan kuş, kulaklığı kapıp, kaçtı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:54
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Şili'de muhabir canlı yayında kuşun kapkaçına uğradı. Muhabir artan hırsızlık olaylarıyla ilgili haber yaparken, kapkaça uğramış oldu

Muhabir canlı yayında kuşun kapkaçına uğradı
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Şili'de Nicolas Krumm adındaki muhabir canlı yayın yapıyordu.Canlı yayın konusu ise artan hırsızlık olaylarıyla ilgiliydi. İşte o muhabir hırsızlık olaylarını anlatırken bir kuşun kapkaçına uğradı. Yayın sırasında bir papağan muhabirin omzuna kondu. Muhabir tepki vermedi. Ama kuşun hedefinde muhabir kulaklığı vardı.

Bir süre kulaklığa bakan papağan bir anda kulaklığı kaptı. Muhabir ise şaşkın şaşkın baktı. Tepki verdiği an ise kuş kulaklığı kaparak, kaçtı

Şili'li muhabir Nicolas Krumm, artan ev soygunlarıyla ilgili canlı yayın yapıyordu. İşte o yayın sırasında bir kuşun kapkaçına uğradı.. Muhabir ne olduğunu anlayamaya çalışırken kuş gözden kayboldu. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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