Japon deprem uzmanı domino taşı diyerek 3 ili uyardı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Iğdır'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin deprem riskine dikkat çekti.

Moriwaki, Türkiye’deki depremlerin birbirini takip ederek doğudan batıya doğru ilerlediğini ifade etti. 1939 Erzincan Depremi'nden 1999 Gölcük Depremi'ne kadar olan süreci örnek göstererek, depremlerin domino etkisi yarattığını belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİN GİDİŞATI

Moriwaki, Türkiye’deki depremlerin doğudan batıya doğru ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"1939’da Erzincan’da deprem oldu ve 1941’de Tokat'ta deprem oldu. Yani Türkiye’nin depremi doğudan batıya tam domino taşı gibi gidiyor ve 1999 Gölcük Depremi'ne kadar geldi."

Iğdır'ın deprem riski hakkında da konuşan Moriwaki, Iğdır’ın ikinci tehlikeli bölgede yer aldığını ve büyük depremlerle karşılaşma olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Ancak fay hattı bulunduğu için depremin tamamen imkansız olmadığını vurguladı.

Maraş Depremi ve Enerji Birikimi

Maraş'ta meydana gelen depremin büyüklüğüne dikkat çeken Moriwaki, bu depremin Hiroşima’daki atom bombasından 17 kat daha büyük olduğunu söyledi.

Depremlerin enerji birikimini sadece kısmen azalttığını belirterek şunları ekledi:

"Bingöl’de kaç defa deprem meydana geldi. Bazen soruyorlar hocam orda bir rahatlama oldu mu? Hayır diyorum. Bu depremler bin kattan sadece bir katı kırdı. Bunlar küçük uyarılardı. 999 tane daha orada bekleyen bir enerji var."

ADANA VE İKİNCİ DEPREM BÖLGESİ

Adana ve çevresine dikkat çeken Moriwaki, bu bölgenin deprem açısından risk taşıdığını belirtti. Ayrıca Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’in de ikinci derecede deprem bölgesi olduğunu ifade etti. Ege bölgesinde büyük depremlerin sık olmadığı ancak 6,5 büyüklüğüne kadar depremler olabileceğini belirtti.

Marmara bölgesinin de deprem riski taşıdığını belirten Moriwaki, deprem tahminlerinin zor olduğunu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde depremlerin olabileceğini vurguladı. Japonya'daki araştırmalardan örnek vererek, deprem öncesi toprak yükselmeleri gibi işaretlerin uydu ile kontrol edildiğini belirtti.

NACİ GÖRÜR TEFE KOYMUŞTU

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yoshinori Moriwaki’ye isim vermeden tepki gösterdi.

Görür, Moriwaki’nin yer bilimci olmadığına dikkat çekerek, onun inşaat mühendisliği alanında konuşması gerektiğini ancak depremle ilgili konuşmalarının doğru olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor” demişti.