Japonya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Editör: Hamza Özalkuş

Japonya Meteoroloji Ajansı’na göre Japonya’nın Hokkaido bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 140 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Sarsıntı Japonya’nın kuzeyindeki 4 bölgede hissedilirken, depremlerde sık sık tsunami ile karşılaşan Japonya’da bu defa tsunami uyarısı yapılmadı.

NÜKLEER SANTRAL KORKUSU

Deprem’de korkulan bir diğer konu ise nükleer santrallerde bir sızıntının olup olmayacağıydı. Hokkaido Electric Power tarafından yapılan açıklamada ise Tomari nükleer santralinde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini söylendi.