Japonya'da eski Kıdemli Bakan Yardımcısı'na 'kumarhane rüşvetinden' verilen cezalar onandı

Tokyo Yüksek Mahkemesi, eski LDP milletvekili Akimoto Tsukasa'nın Japonya kumarhane piyasasına girmeye çalışan Çinli bir şirketten 2017-2018 yıllarında rüşvet aldığına ilişkin davanın son duruşması gerçekleşti.

Savunma avukatları, iddianamede kayda geçenin aksine, nakit para verildiği ileri sürülen dönemde, Akimoto'nun, Tokyo'daki Ulusal Meclis yanındaki milletvekili bürolarının bulunduğu yerleşkeden uzakta olduğunu iddia etti.

Hakim Heyeti Başkanı Ando Akira ise iddianamedeki beyanların "nesnel olarak desteklendiğini ve yeterince inandırıcı" olduğunu söyleyerek, alt mahkemenin kararında "mantıksal tutarsızlığın" bulunmadığını belirtti.

Mahkeme kararıyla, o dönem kabinede Kıdemli Bakan Yardımcılığı da üstlenen Akimoto'ya, kumarhane projesinde rüşvet aldığı için verilen 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen (50 bin dolar) para cezaları onandı.

Mahkeme, Akimoto'nun eski sekreteri 45 yaşındaki Toyoşima Akihiro'ya söz konusu olaya dahil olduğu iddiasıyla çarptırıldığı ertelenen hapis cezasını da onadı.