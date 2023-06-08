Japonya’da tecavüzün tanımı değişiyor

Japonya’da tecavüze uğrayan kadınlar çoğu zaman adaletin tecelli edeceğine dair bir umut besleyemiyor. Ancak Japon parlamentosunun üzerinde çalıştığı yasa tasarısı bu durumu tamamen değiştirebilir.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, içinde bulunduğumuz yüzyılda ikinci kez cinsel taciz ile ilgili bir yasa üzerinde çalışılan Japonya’da, tacizin ve tecavüzün tanımının değişmesi gündeme getirildi.

En büyük fark tecavüzün tanımının "zorla gerçekleşen cinsel ilişkiden", "rıza gösterilmeden gerçekleşen cinsel ilişki" olarak değiştirilmesi olacak. Böylece davalara rıza kavramının girmesi sağlanacak.

Şimdiki Japon kanunlarına göre tecavüzün, “kendisinde olmayan ya da karşı çıkamayan birinin durumunu kötüye kullanmanın” sonucu gerçekleştiği öngörülüyor.

Bu birçok ülkedeki rıza kavramına dayalı tecavüz tanımından farklı.

Tecavüzün çok dar bir kapsamda tanımlanmasının savcıların ve yargıçların bir vakayı tecavüz olarak nitelendirmesi için yüksek bir çıta belirlediği düşünülüyor.

2014’te ülkenin başkenti Tokyo’da 15 yaşındaki bir genç kadının tecavüz vakasında mahkeme “koşulların kadının direnmesini zorlaştırmadığını” gerekçe göstererek zanlıyı aklamıştı.

Aynı zamanda Japonya’da rıza yaşı 13 olduğu için tecavüze uğrayan genç kadın bir yetişkin olarak ele alınmıştı.

Cinsel tacizden kurtulanlar için bir dayanışma ağı olan Bahar (Spring) ismindeki grubun sözcüsü Yuu Tadokoro, kimi zanlıların zorla ve rıza olmadan eylem gerçekleştiğinin kanıtlanmasına rağmen ceza almadıklarını söyledi.

RIZA YAŞI 16'YA YÜKSELECEK

Yapılması planlanan kanun tasarısıyla rıza yaşı da 16’ya yükseltilecek.

Yasa tasarısında mağdurun “rızasının olmadığını göstermesinin zor olduğu” sekiz senaryo ortaya konuyor.

Aktivistler ise bu sekiz senaryonun netleştirilmesini talep ediyor.

Geçmesi halinde yasa tasarısı bir milat olacak.