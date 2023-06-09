Sığınmacı yasası Japon Meclisi'ni karıştırdı. Yumruklar havada uçuştu

Eski Japon aktör ve Reiwa Shinsengumi partisinin lideri Taro Yamamoto, Japonya Ulusal Meclisi'nde tartışmalı sığınmacı yasa tasarısına karşı çıkmasının ardından milletvekilleri birbirine girdi.

Taro Yamamoto, yasanın oylanacağı oturum esnasında milletvekillerine yumruklu saldırıda bulundu.

Japan Times'ın haberine göre, yaşanan arbede sonrasında yasa tasarısı oturumu geçici olarak durduruldu.

Haberde, Japon Komünist Partisi üyesi Sohei Nihi'nin arbede sırasında "Bu tasarının buharlaştırılması kabul edilemez. Bu nedenle tasarının geri çekilmesini ve kapsamlı müzakerelerin yapılmasını talep ediyoruz" dediği belirtildi.

TARTIŞMALI SIĞINMACI TASARISI

Söz konusu tasarının, Japonya'nın göçmen politikasının kontrol edilmesi ve sığınmacıların ülkede uzun süreli gözaltında tutulmasının geri alınması yönünde uzun süredir devam eden tartışmalı bir teklif olduğu belirtiliyor.

Tasarı, çoğunluk koalisyonunun desteğine sahip olmakla birlikte, mülteci ve sığınmacıların haklarını korumak için yeterince ileri gitmediğini ve halihazırda gözaltında tutulanların koşullarını iyileştirmediğini savunan ilerici milletvekillerinin güçlü muhalefetine maruz kaldı.

Habere göre, çoğunluk liderleri 2021 yılında da benzer bir teklif sunmuş ancak Ratnayake Liyange WIshma Sandamali adlı Sri Lankalı bir mültecinin Nagoya'daki bir göçmenlik tesisinde gözaltında tutulduğu sırada hayatını kaybetmesinin ardından ulusal çapta yükselen tepkiler üzerine teklif durdurulmuştu.

Yeni yasa tasarısı tutukluların tıbbi gözetimini arttırmayı ve bakıcıların eğitimini yükseltmeyi amaçlıyor.

Ancak, Yamamoto gibi muhalefet liderleri, bunun sığınmacılar, özellikle de çocuklar için iyileştirilmiş koşulları garanti etmediğini ve sığınma başvuru sürecindeki başarısızlıkları ele almadığını savunuyor.