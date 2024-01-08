Japonya’daki 7,6’lık depremde can kaybı 168’e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde büyük hasara yol açan depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 168’e yükseldi. Yetkililer depremde 565 kişinin yaralandığını bildirirken, kayıp 323 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ishikawa eyaletindeki bin 401 yapının hasar gördüğünü teyit eden yetkililer, bin 342 binanın ise çökme riski taşıdığını açıkladı.

Bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri sürerken, 28 bin kişi kurulan geçici barınaklarda kalıyor.

Japonya’nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7,6 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı. Deprem, çok sayıda yol ve yapıda maddi hasara yol açtı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida depremin ardından yaptığı açıklamada karayolu ulaşımında zorluklar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını kontrol edeceğini söylemişti. Kishida, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) deprem bölgesine yardım için seferber edildiğini belirtmişti.