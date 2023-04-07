7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya’dan Ukrayna’ya 7,6 milyar dolarlık yardım sözü

Japonya’dan Ukrayna’ya 7,6 milyar dolarlık yardım sözü

Japon hükümeti, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım göndereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:44
Takip Et

Japonya’dan Ukrayna’ya 7,6 milyar dolarlık yardım sözü

Japonya’dan Ukrayna’ya 7,6 milyar dolarlık yardım sözü
+
Aa
-

Japonya hükümeti, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanacağına dair söz verdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Brüksel’deki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Bakan Hayaşi, Japon hükümetinin, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’ya farklı sektörleri kapsayan 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanmasını taahhüt ettiğini aktardı.

Mayısta G7 Liderleri Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Japon Başbakan, zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin çevrim içi katılması için davette bulunmuştu. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
2
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
3
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
5
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Willian Arao özür diledi
6
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
7
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.