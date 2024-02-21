Piyasa TCMB’nin faizi sabit tutmasını bekliyor

22 Şubat’ta açıklanacak olan TCMB faiz kararında piyasa bankanın faizlerde değişikliğe gidilmeyerek faizleri sabit tutmasını bekliyor.

Diğer yandan 22 kurum 2024’ün sonuna dair faiz tahmini paylaşıldı. Bu verilere göre piyasanın şubatta, 2024’ün sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesi oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 30 seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ankette katılımcılara faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 23 kurumdan 11 tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk indirim hamlesini 2024’ün üçüncü çeyreğinde bekliyor.

6 kurumun beklentisi ise ilk indirim hamlesinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde olacağı yönünde.

5 kurum 2024 yılında TCMB’den faiz indirimi beklemezken 1 kurumun öngörüsü ise ilk indirimin eylül ya da ekim ayında olacağı yönünde.