Jennifer Lopez yıllar sonra o anları itiraf etti

Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evli olduğu dönemde bir filmde başrol oyuncusu olarak kariyerini sürdürüyordu.

Şarkıcı, aynı filmde cinsellik içeren bir sahnede rol alacaktı. Lopez, eşinin o halini görmesini istemediği için sete girmesine yasak getirmişti.

Lopez’in röportajında bahsettiği o olay, 2010 yılında çekilen 'The Back Up Plan' isimli filmdi. Ünlü isim, filmde bir türlü aradığı aşkı bulamayan bir kadını canlandırıyordu.

Ünlü şarkıcının senaryo gereği tutkulu aşkı olan rol arkadaşı Alex O'Loughlin ile yakınlaşması gerekiyordu. Jennifer Lopez, o sahnede mutfak masasında oturup partnerini baştan çıkaracaktı. Lopez, o anlarda yaşadığı duyguları yıllar sonra şöyle aktardı:

'KENDİMİ RAHATSIZ HİSSETTİM!'

"Zavallı adama işkence etmek istemedim. Başka bir adamı baştan çıkarmaya çalışırken Marc’ın beni bu halde görmesini istemedim. Kişisel olarak bu sahneleri çekmeyi sevmiyorum. Bu anlarda kendimi de çok rahatsız hissediyorum."

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Jennifer Lopez’in 2004 ve 2011 yılları arasında evli kaldığı Marc Anthnony ile birlikteliğinden Max ve Emme isimli kız ve erkek çocukları olmuştu.