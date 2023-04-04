﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı

Kadıköy'de 10 kişilik Beşiktaş karşısında yaşanan hezimet Fenerbahçe’de tüm okları Portekizli teknik direktöre çevirdi.

Fotospor'un haberine göre Ali Koç, ''Bıktım artık'' diyerek istifa etti.

Araya giren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve bazı yöneticiler Başkan Koç’u “Devam etme” konusunda ikna etti.

Ancak bugün yapılacak olağan yönetim kurulu toplantısında sürpriz kararlar alınabilir.

JESUS ÇAĞRILDI

Şimdiye kadar yapılan hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmayan Jorge Jesus, bugün yapılacak olan toplantıya davet edildi. Jesus’tan son dönemde yaşananlarla ilgili bir rapor hazırlaması istendi. Jesus’un böyle bir rapor hazırlayıp hazırlamayacağı, ya da toplantıda hazır bulunup bulunmayacağı henüz netleşmedi.

Jesus’un Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısına davet edilmesinin bir başka nedeni olarak, “istifası istenecek” iddiaları da gündeme geldi. Ayrıca “eğer ayrılmak istiyorsan gidebilirsin” denebileceği de konuşuluyor.