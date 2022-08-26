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Jesus o maçı unutamadı: Boğazımda düğüm gibi kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 23:46
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 00:04
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Jesus: Fenerbahçe'de daha az para kazanıyorum

Jesus o maçı unutamadı: Boğazımda düğüm gibi kaldı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien'i 4-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Jesus, şunları söyledi:

- Özellikle ikinci yarı kalitemizi gösterdik, güzel oyun sergiledik ve attığımız goller de güzeldi. Taraftarlarımıza ikinci yarı özellikle şov sunduk. 

- Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri hem defansif, hem ofansif anlamda daha iyi uyguluyorlar. Daha da gelişmeye çalışacağız. 

- Ben ve oyuncularım taraftarlarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Onları galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Onları mutlu etmek için gol atmak lazım. Taraftarların forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler performansını arttırdı. Bugün King ve Pedro oynamadılar. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 

- İlk hedefimiz gruplara kalmaktı, başardık. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Avrupa Ligi'nde gruplarda olmayı hak ediyoruz. Fenerbahçe'nin kaybettiği prestijini tekrardan geri kazanması ve sıralamada kendini yukarıya çıkartması gerekiyor. En iyi 30 takım arasında olmalı Fenerbahçe, bunun için de maçlar kazanmalıyız.

- (Maçta kendisine yapılan tezahüratlarla ilgili) Fark etmedim maç sırasında. Bu benim için yeni bir haber oldu. Benim buraya gelirken bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların bana göstermiş olduğu sevgiydi. Sosyal medyadan birçok mesaj attılar, ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmak için gelmedim. Burada Portekiz'den daha az kazanıyorum. Taraftar ve oyuncuların sevgisi için geldim. Bu durum beni aşık ediyor. Maç esnasında anlayamadım kusura bakmasınlar, onlara bir kez daha teşekkür ediyorum.

- Avrupa'da ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Kurada 4. torbada olacağız. Bu turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Çoğunun Şampiyonlar Ligi geçmişi var. En iyi mücadelemizi vereceğiz. Büyük önceliğim lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefiyle gelmedim. Şimdilik zor bir hedef. Mümkün olduğu kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Grup aşamasında ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz.

- Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz geriyor. Bu da futbolun bir parçası. Dinamo Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim.

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