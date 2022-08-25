Fenerbahçe taraftarından tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek. Tribünde şarkısı söylendi

Fenerbahçe tribünlerinden sanatçı Gülşen'e destek geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırdı.

Tribünler, tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destekte bulundu.

TARAFTARLAR HEP BİRLİKTE ŞARKISINI SÖYLEDİ

Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Gülşen'in "yurtta aşk cihanda aşk" şarkısı tribünler tarafından söylendi.

Şarkının sözlerinde ise “Elimi de kolumu da bağla hadi bir odaya bir ömür hapset hadi becerebilirsen zapt et hadi” ifadeleri tribünlerde tekrar edildi.

Önce "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı atıldı. Sonra da İzmir Marşı söylendi.

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem yeniden olması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gülşen, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklandı.