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  • Fenerbahçe taraftarından tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek. Tribünde şarkısı söylendi

Fenerbahçe taraftarından tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek. Tribünde şarkısı söylendi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Austria Wien'i ağırladı. Taraftarlar, mahkeme tarafından tutuklanan Gülşen'in "Yurtta aşk cihanda aşk" şarkısını söyledi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 22:45
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 22:59
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Fenerbahçe taraftarı Austria Wien maçında gol sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek verdi

Fenerbahçe taraftarından tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek. Tribünde şarkısı söylendi
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Fenerbahçe tribünlerinden sanatçı Gülşen'e destek geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırdı.

Tribünler, tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destekte bulundu. 

TARAFTARLAR HEP BİRLİKTE ŞARKISINI SÖYLEDİ

Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Gülşen'in "yurtta aşk cihanda aşk" şarkısı tribünler tarafından söylendi.

Şarkının sözlerinde ise “Elimi de kolumu da bağla hadi bir odaya bir ömür hapset hadi becerebilirsen zapt et hadi” ifadeleri tribünlerde tekrar edildi.
Önce "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı atıldı. Sonra da İzmir Marşı söylendi.

NE OLMUŞTU?
Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem yeniden olması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gülşen, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklandı.

 

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Cevap
26.08.2022 15:14
Alişir bi tuhaf olan sensin ve senin gibi yazım kurallarını bilmeyen cahiller...  
 
Adalet
26.08.2022 13:30
Fenerbahçe taraftarı olmaktan gurur duyuyoruz ve eminim ki diğer takımlarımız da aynı tepkiyi verecek ...  
 
Alişir
26.08.2022 12:00
Bu fenerliler de şov yapmayı baya seviyorlar:) bi bakıyon putini destekler bi bakıyon lgbt yi destekleyip pembe forma giyerler bi tuhaf olmuş bu fenevliler :))  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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