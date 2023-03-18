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Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor

Daha önce play-off konusunda fikir ayrılığı yaşayan Okan Burukla Jorge Jesus bu kez "Süper Lig" yüzünden karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:55
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Jesus'a Okan Buruk'tan yanıt

Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Süper Lig'in sportif gerçekçiliği yok" sözleri üzerine Okan Buruk Portekizli teknik adama çok sert sözler söyledi.

Konyaspor yenilgisi sonrası konuşan Okan Buruk, "Kaliteli bir ligimiz var. Bunu özellikle buraya gelen oyuncular söylüyor. Hem ligi hem ülkeyi seviyorlar. Bu kalite dünyanın birçok yerinde yok. Ülke futbolumuzun, ülkemizin aşağılanması gerçekten canımızı sıkıyor" diyerek Jesus'a göndermede bulundu.

PLAY-OFF KONUSU

Okan Buruk, Play-Off konusundaki görüşünün sorulması üzerine de ”Bunun kararını verecek olan federasyondur. Herkes bununla ilgili düşünebilir, başvurabilir. Ligin artık son 9-10 haftasına gelmişken, böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla da bir şey söylemeyeyim. Zaten federasyon kararını vermişti, lig oynanıyor.  Ayrıca ülke olarak o kadar büyük bir şey yaşadık ki bunların konuşulmasına bile hepimiz üzülerek dinliyoruz.

İnsanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. İnanılmaz bir acı yaşadık. Bunların arasında futbol hiçbir şey. Bu kadar büyük acının arasında futbol nedir ki? Bir maç nedir? Karşılaşma nedir? Lig nedir? Bu kadar büyük bir acı yaşanmış. Bundan bile bir şeyler çıkartmaya çalışan insanlar var. O yüzden tabii ki herkes hakkını arayacak. Herkes isteyecek. Bu ayrı bir şey, ama bunun yanında. Gerçekten burada ne olsa ligi kapatsalar, ligi bitirseler hepimize eyvallah diyeceğiz. Çünkü bu yaşadığımız acı insanların yaşadığı acı hiçbir şeyle ölçülemez. Burada ne ligin, ne futbolun hiçbir şeyinin  anlamı, önemi kalmıyor” ifadelerini kullandı.

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