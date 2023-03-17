Dursun Özbek Jesus'un 'maçlar sahada kazanılmıyor' sözlerine cevap verdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olacakları maç öncesi dernek binasına gelen Özbek'i taraftarlar, dernek başkanı Zeki Cihat Poçan ve beraberindekiler karşıladı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Konya'daki Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederek, bu ilginin giderek büyüyeceğini söyledi.

''BİZİM BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ DOĞRU OLMAZ''

Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'maçlar sahada kazanılmıyor' açıklaması ile ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi. Özbek, ''Jesus, önemli bir kulübün bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan bir kulübün önemli bir kulübün antrenörü, dolayısıyla yorumları hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbetteki ifade ettiği şeyler hakkında ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni söyleyeceklerdir, yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum'' dedi.

''FEDERASYONUMUZ AÇIKLAMA YAPACAKTIR''

Futbol camiası olarak, kısır tartışmaların son bulmasını istediklerini ifade eden Özbek, "Oynadığımız Kasımpaşa maçına ilişkin, sosyal medyada dolaşan görüntüler eğer doğruysa, inanması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor, ortaya nasıl böyle bir durum çıkıyor, ben inanmak istemiyorum. Konuyla ilgili değerli federasyonumuz heralde bir açıklama yapacaktır." dedi.

Özbek, futbolculardan Icardi ile Nicolo Zaniolo'yu da takımda tutmak istediklerini belirtti.

İki futbolcunun da önemli oyuncular olduğunu anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Zaniolo bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecektir. Elbette çok önemli bir futbolcu ve Galatasaray'ın ileriye dönük planlaması içerisinde olan bir futbolcu. Futbol dünyası içerisinde gelmeler gitmeler mümkün. Sene sonunu beklemek lazım. Icardi de çok önemli bir futbolcu. Galatasaray için şu anda büyük emek veriyor. Taraftarımızın bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyoruz. Biz de buna ilgisiz değiliz. Galatasaray'ın olanakları çerçevesinde Galatasaray'da kalmaları için elimizden geleni yapacağız."