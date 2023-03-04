4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz

Jorge Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 22:17
Takip Et

Jesus'tan Sevilla maçı açıklaması

Jorge Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz
+
Aa
-

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. 
Maçın ardından konuşan Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sevilla maçına değindi.

İşte Jesus'un açıklamaları;

''Maç tam düşündüğüm gibi geçti, zor bir maç oldu. Rakip çok tehlikeli pozisyonlar buldu, Altay'ın 2 kritik kurtarışı var. Ferdi'nin harika golü var. Set hücumunda çok top kaybettik, bunu geliştirmeliyiz.

Sevilla'ya karşı gücümüzü göstereceğiz. Sevilla çok iyi bir takım, bizden daha güçlüler. Biz de elimizden geleni yapacağız. Güçlü olan sahada belli olur.''

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
2
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
3
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
4
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
5
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
6
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
7
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.