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Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus'la ilgili flaş iddia

Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı sürekli gündeme gelen teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili son iddia Ahmet Çakar'dan geldi

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 07:29
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Jesus ayrılacak mı? Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler

Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus'la ilgili flaş iddia
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı sürekli gündeme gelen teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, Sabah'taki köşesinde " Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya basınında haberler çıkıyor. Portekizli teknik adam sizce de Brezilya Milli Takımı'nın teklifini kabul eder mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Şu anki tabloya baktığımızda Jorge Jesus bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak gibi görünüyor. Şampiyon olamazsa önümüzdeki sezon Jesus'un Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünmüyorum. Brezilya mı yoksa başka bir yer mi olur, onu bilemem. Jesus'un Fenerbahçe'de devam edebilmesi, takımı şampiyon yapmasıyla direkt olarak bağlantılıdır."

Çakar, "Lig 3 Mart'ta yeniden başlıyor… Yoğun bir maç takvimi var. Şöyle bir baktığınız zaman bu maratonu kim hızlı koşabilir? Hangi takımlara daha fazla şans veriyorsunuz? Galatasaray, avantajını korur mu?" şeklindeki soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek. Belki Başakşehir zorlar. Ama Adana Demirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un zorlayabileceklerini hem oynadıkları futbol hem de oluşmuş puan farkı nedeniyle düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sanırım tek hedefi, ligin son maçı olacak. Zira son maçı Galatasaray ile oynayacak. Bu müsabakaya Fenerbahçe 2 puan geriden girse bile kazandığı an şampiyon olabilir. Bakın 3 puan demiyorum çünkü Fenerbahçe kazansa bile ilk maçı 3-0 kaybettiğinden dolayı ikili averajda avantajı sağlayamayacak. Sonuçta Galatasaray az kayıplarla ligi tamamlamak, Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybetmesini isteyecek ve yine görünen o ki ligimiz haziranın ortalarına sarkabilir. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları var. Dolayısıyla hafta arasında maç oynatmak kolay değil."

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